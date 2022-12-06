Mash: киносервисы ivi, Amedia и Start уберут из фильмов и сериалов РФ всю иностранную музыку

Такие отечественные кинокомпании, как ivi, Amedia и Start, уберут из российских фильмов всю иностранную музыку. Об этом сегодня написал Telegram-канал Mash.

Зарубежные лейблы отказались продавать права кинопроизводству РФ. По данным источника, музыкальное сопровождение исчезнет из фильмов и телесериалов, которые находятся в производстве с целью предупреждения претензий после их премьер. По словам продюсера Amedia Бориса Осипенко, большинство телезрителей не почувствуют разницы, так как зарубежной музыке обязательно найдут замену. При этом уточняется, что в вышедших ранее полнометражных картинах музыка останется.

Напомним, после начала спецоперации с РФ отказались сотрудничать несколько музыкальных иностранных лейблов, включая Sony Music, Universal Music Group, Warner Music Group.