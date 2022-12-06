Муцениеце не может настроиться на работу с Чуриковой после ухода Нигиева из шоу «Голос»

Агата Муцениеце откровенно призналась, что она не может никак настроиться на работу с Яной Чуриковой в вокальном шоу «Голос. Дети». Все мысли артистки занимает Дмитрий Нагиев, который покинул проект.

Чурикова появилась на съемках в оригинальной майке с изображением Нагиева. Ведущая таким образом хотела отдать дань уважения предшественнику.

Агата еще не встречалась с Яной на съемочной площадке и немного волнуется. Актриса одной стороны скучает по Нагиеву, а с другой – гордится тем, что может поработать с профессионалом.

«В душе я ставлю сердечки Диме, которого безумно люблю. Яну считаю очень талантливой ведущей. С детства я смотрю ее передачи. Для меня это большая честь работать с Яной в одном проекте. Как будет, не знаю, мы пока что не встречались. Думаю, все пройдет отлично, у нее чудесная энергетика», - призналась Муцениеце.

Отметим, новый сезон шоу стартует 9 декабря. В 10 сезоне «Голоса» обновился состав звездных наставников.