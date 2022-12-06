Передачу «Пусть говорят» начнут показывать с 6 декабря на Первом канале в новом формате

Популярную программу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым с 6 декабря вернут в эфиры Первого канала. Ее будут показывать в новом формате, с прогнозами на будущее и тематическими специальными выпусками.

Дмитрий в анонсе телешоу рассказал, что зрителей ждут интересные предсказания экспертов на грядущий 2023 год. Программу станут показывать по будням вечером.

В новом выпуске эксперты предрекут, какие события ждут мир в ближайшее время. На шоу также порассуждают о пророчествах Ванги о пяти двойниках, которые повлияют на судьбу нашей планеты. Зрители помимо прочего узнают о натальных картах руководителей держав, которые были составлены опытными астрологами. Еще расскажут, почему Илон Маск уверен в встрече землян с инопланетянами. В новом выпуске «Пусть говорят» эксперты обсудят действия тайных отрядов, помогающим мощным странам разбираться со сверхъестественным, и сообщат о тайных материалах, доступных избранным.

Напомним, что шоу не показывали на Первом с начала СВО. При этом и студия, и ведущий остались прежними.