После заморозки шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева занялась лепкой домашних пельменей

Российская телеведущая Лариса Гузеева после заморозки шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» решила заняться лепкой домашних пельменей. Новый бизнес актрисы заключается в лепке пельменей на заказ на дому.

Как призналась знаменитость, ее бизнес-партнером является близкая подруга. Также Лариса благодарна супругу за помощь организации бизнеса. Муж телеведущей является московским ресторатором.

Домашние пельмени от звезды проекта заинтересовали поклонников. Теледива опубликовала в соцсети сообщение, в котором призвала подписываться на бизнес-аккаунт и принять участие в разных розыгрышах. Для рекламы пельменей Гузеева также сделала несколько снимков в окружении семьи и новых коллег.

Также Лариса стала ведущей вокального проекта «Голос», ведь пока неизвестно, когда «Давай поженимся!» вернётся в эфиры.