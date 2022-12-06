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После заморозки шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева занялась лепкой домашних пельменей

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После заморозки шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева занялась лепкой домашних пельменей
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Фото из открытых источников

Российская телеведущая Лариса Гузеева после заморозки шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» решила заняться лепкой домашних пельменей. Новый бизнес актрисы заключается в лепке пельменей на заказ на дому.

Как призналась знаменитость, ее бизнес-партнером является близкая подруга. Также Лариса благодарна супругу за помощь организации бизнеса. Муж телеведущей является московским ресторатором.

Домашние пельмени от звезды проекта заинтересовали поклонников. Теледива опубликовала в соцсети сообщение, в котором призвала подписываться на бизнес-аккаунт и принять участие в разных розыгрышах. Для рекламы пельменей Гузеева также сделала несколько снимков в окружении семьи и новых коллег.

Также Лариса стала ведущей вокального проекта «Голос», ведь пока неизвестно, когда «Давай поженимся!» вернётся в эфиры.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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