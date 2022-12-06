Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева поделилась секретами закулисья нового сезона проекта

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и
Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги
«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и
В официальном Telegram-канале юмористического шоу ТНТ "Импровизация" было опубликовано видеообращение комиков, которые являются любимцами
В минувшую субботу, 3 декабря 2022 года, в столичном «Мегаспорте» стартовали съемки традиционного новогоднего концерта. «Песня года» выйдет на ТВ 1 и
Не так давно завершились съемки новогоднего выпуска юмористического телевизионного шоу Comedy Club. Оказалось, что на съёмочной площадке пострадали
В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми
В социальных сетях регулярно появляются сообщения о "грядущей новой волне мобилизации" в России. Даже называются города, где она будет проходить в
В Каменске-Уральском в среду, 7 декабря 2022 года, простятся с заводчанином, который погиб во время специальной военной операции на территории
В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) в Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle