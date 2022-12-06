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Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева поделилась секретами закулисья нового сезона проекта

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Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева поделилась секретами закулисья нового сезона проекта
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Фото из открытых источников

Продюсер Юлия Сумачева, на счету у которой много рейтинговых шоу, сериалов и фильмов, в беседе с СМИ поделилась подробностями создания телепроекта «Маска 2023».

По словам продюсера, зрителей ожидает «невероятный сезон». Сумачева рассказала, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к очередному, четвертому сезону вокального телешоу, которое стартует на ТВ в феврале 2023 года. После проведения кастинга и утверждения состава организаторами проекта были отобраны 14 «очень крутых» артистов. Телепродюсер отметила, что костюмы для участников уже готовы и отданы в производство.

На вопрос касательно участия звезд в жюри Юлия ответила, что фанатов ждет настоящий сюрприз, поскольку в составе судейской коллегии произойдут существенные изменения. Дело в том, что зрители возмущались некоторыми членами жюри, которые «не по делу болтали» или надоели. Ведь рейтинги музыкального шоу растут из года в год. Происходит так благодаря профессиональным составляющим, в том числе и жюри.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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