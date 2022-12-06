Российская телеведущая Ксения Бородина оправдала Григория Лепса за уличную драку в Петербурге

Российская телеведущая Ксения Бородина оправдал Григория Лепса за уличную драку в Санкт-Петербурге. Блогер не видит в этом ничего страшного. Инцидент с народным артистом России произошел в ночь с 2 на 3 декабря в одном из кафе на Московском проспекте.

«Мужчины дерутся, природа их. Назовите мужика, который бы не дрался в жизни?! Разве есть такие? Понятно, что артист, понятно, что подрался обычный мужик, слово бы не сказали. Тут Лепс подрался и все давай кидать камнями», — написала Бородина.



Ксения считает, что причиной срыва певца стала сильная усталость из-за нагрузок. Ведущая посоветовала звезде взять продолжительный отдых.

«Не понимаю, зачем столько работать, зачем так много концертов, это разрушает, когда гонка ненормальная. У него бешеные графики, он еще после развода, хоть бы год отдохнул, пришел в себя. Он голос сорвал, злится на себя, нервы, драки. Считаю, что задача продюсера и директора остановить вовремя артиста! Не выжимать из него все соки, пока есть популярность хватать на ходу, браться за все предложения, уметь остановиться, пройти лечение, реабилитацию, отдохнуть. Он творческий человек, значит очень ранимый и способный на самоуничтожение! Так я это вижу!».