RuNews: 68-летняя певица Любовь Успенская вышла к зрителям на сцену в прозрачном боди

68-летняя российская певица Любовь Успенская любит эпатировать публику откровенными нарядами. Артистка хвастается своими стройными ногами, пышными формами. Исполнительница в очередной раз вышла на сцену в довольно пикантном образе.

Любовь Залмаровна надела длинную блестящую серебряную юбку с глубоким вырезом сзади, а также черный прозрачный топ и черный бюстгальтер.

Некоторые фанаты оценили смелый образ Успенской. Они пошутили, что во время выступления зрители смотрели лишь на эффектную грудь певицы. Но другая часть поклонников заявила, что в последнее время артистка часто привлекает к себе внимание разного рода скандалами.

В целом, радикальные эксперименты со внешностью шансон-звезды не пришлись подписчикам по вкусу. Они отметили, что пикантный наряд только подчеркнул то, что певица заметно располнела.