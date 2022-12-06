SHAMAN сообщил, что не переживает из-за 14-летней разницы в возрасте со своей супругой

Певец SHAMAN находится в браке. Второй женой артиста является Елена Мартынова, которая старше его на 14 лет. Исполнитель объяснил, почему разница в возрасте его не смущает.

Исполнитель хита «Я русский» высказался на тему личной жизни и утолил любопытство многочисленных поклонников.

«Мне 31, хотя внутренне 60, поэтому проблем нет. Я себя не ощущаю на 31. Мне легко находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше за 60».

Ярослав также подчеркнул, что Елена его понимает с полуслова. Правда, иногда супругам хочется побыть наедине.

«Я никакой особо дома. Есть мир, в котором тебе прикольно находиться. Так у меня с детства. Никогда не было друзей, школьной любви», — сообщил SHAMAN.

Отметим, что до союза с Еленой Мартыновой Дронов жил с преподавателем Мариной Рощупкиной. От отношений у пары есть дочь Варвара. Девочке 8 лет, она во втором классе.



