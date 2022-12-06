Стас Садальский: «Дух Бориса Моисеева рассказал, что его отравили»

Стас Садальский рассказал о том, что он принял участие в съемках программы Влада Кадони на канале ТВ-3. Артист поделился информацией с поклонниками Telegram-канала.

По словам Садальского, темой очередного выпуска программы с его участием стала смерть Бориса Моисеева. Станислав сообщил, что на шоу была ведьма, которая вызвала дух покойного актера. Дух рассказал, что Моисеева отравили. Призрак также пояснил, что арт-директор Бориса Сергей Горох не имеет никакого отношения к смерти танцора.

"Пригласили ведьму в передачу об умершем Моисееве. Та вызвала дух Бори, он ей сказал, что его отравили. В частной беседе я спросил, мой приятель Сергей Горох причастен к этой смерти? Колдунья ответила, что он чист", - пишет Садальский.

Напомним, Заслуженного артиста России не стало 27 сентября. Умер он от третьего инсульта прямо в собственной квартире. Певцу и балетмейстеру исполнилось 68 лет.