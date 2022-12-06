Сын Олега Газманова неожиднно уехал из России в Израиль

Приемный сын советского и российского эстрадного певца Олега Газманова неожиданно уехал из России в Израиль. Филипп Газманов вышел на связь со своими поклонниками в социальных сетях.

Молодой человек долго молчал. Он ушел в тень и на время буквально пропал с радаров фанатов. Но на днях парень опубликовал новый снимок, который был сделан в Израиле.

Многие подписчики отметили, что Филипп заметно похорошел и возмужал за время отсутствия на родине. В Сети активно обсуждают

изменившуюся внешность сына Газманова.

«Просто неприлично быть таким красивым»,

«Как можно не влюбиться?»,

«Ну всё, возмужал»,

«Это мужчина мечты».

Стоит добавить, что Филипп не говорит, сколько еще пробудет за границей. При этом многие не понимают, почему он решил оставить Россию.



