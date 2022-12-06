Уникальная методика свердловского нарколога помогла уже 160 алкозависимым россиянам

Заведующий консультативным центром филиала Свердловской областной психиатрической больницы "Сосновый бор" Андрей Кирницкий создал уникальную методику по лечению алкоголизма. При помощи этого способа от пагубной привычки избавились 160 человек. Программа свердловского нарколога называется "Сфинкс". Она является разновидностью метода Довженко. Но в отличие от изначального алгоритма, где работу с алкозависимым ведут в группе, при этом он находится под гипнозом в состоянии бодрствования, в методике Андрея Кирницкого пациента вводят в поверхностную стадию гипнотического транса индивидуально.

Метод Довженко, на котором и основывается "Сфинкс", поражает удивительным эффектом. От 82 до 94 % обратившихся людей бросают эту пагубную привычку.

К слову, оба подхода могут подействовать всего лишь за один сеанс. Но при этом необходимо провести серьезную предварительную подготовку и психотерапевтическое сопровождение уже после проведения лечения.