Ванга предсказала ЕС и НАТО незавидное будущее в 2023 году

В студии программы «Пусть говорят» озвучили предсказания Вангы на Новый 2023 год. Сделал это друг и кум знаменитой болгарской ясновидящей. По словам Сергея Косторного, в предсказаниях Ванга ориентировалась на периоды, а не даты и числа.

Журналист утверждает, что часть пророчеств касалась 2020-х годов. В это десятилетие она ожидала эпидемии, изобретение препарата от рака, контакт с представителями внеземной жизни и формирование союза государств Евразии под эгидой РФ.

Как уточнил кум прорицательницы, он впервые услышал пророчества в далеком 1995 году. Часть относится к концу 2022 года – началу 2023. Наиболее негативный прогноз, по его словам, на начало 2023 года знаменитая баба Ванга сделала для Европы. Руководству многих европейских стран придется уйти в отставку под давлением общественности. Сам Евросоюз и Североатлантический альянс может распадаться. Для России начало года будет позитивным.