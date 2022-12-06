Врач Пестерев назвал признаки смертельно опасных осложнений вируса гриппа у детей

У вируса гриппа есть немало смертельно опасных осложнений. Симптомы, при появлении которых нужно срочно вызвать скорую и госпитализироваться назвал врач Тимур Пестеревя.

Прежде всего, это потеря сознания, несбиваемая температура и кровь в мокроте.

«Одним из самых грозных осложнений, которое может проявляться во время гриппа, является утрудненное дыхание, особенно у детей. Если вы видите, что ребенку становится трудно дышать, следует как можно быстрее вызвать скорую», - отметил доктор.

Поводом для вызова медиков, говорит специалист, являются сильные боли в области грудной клетки, примеси крови в мокроте, потеря сознания.

«Если после приема жаропонижающего температура не спадает, также нужно вызвать скорую и госпитализироваться. Это говорит, что что-то не так», — подчеркнул Пестерев.