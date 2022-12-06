Журналист Друкер обвинил Галкина в незаконном получении израильского гражданства

Израильские чиновники могли нарушить действующий закон, предоставив гражданство юмористу и шоумену Максиму Галкину*. Такое предположение сделал известный журналист Равив Друкер.

На одном из израильских телевизионных каналов вышло расследование, которое касается деятельности государственного бюро по связям «Натив». Именно оно занимается репатриацией с постсоветского пространства граждан. Речь идет в первую очередь о евреях, имеющих право на гражданство в соответствии с законами о возвращении.

В репортаже журналиста говорится, что закон запрещает репатриацию евреям, которые сменили иудейскую веру на другую. Внимание автора статьи привлек российский стендап-комик, супруг Аллы Пугачевой, который венчался с ней в церкви несколько лет назад.

Другими словами, чиновники могли нарушить закон, предоставив Максиму Галкину* гражданство Израиля.

* физическое лицо-иноагент