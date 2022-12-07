Исследовательское учреждение The Chicago Council on Global Affairs провел социологический опрос среди американского населения по вопросу об отношении к украинскому кризису и поставок киевскому режиму. По результатам исследований оказалось, что около половины опрошенных выступают против дальнейших поставок и за дипломатическое урегулирование.

Согласно полученным сведениям, 47% респондентов высказались за прекращение украинского кризиса через переговоры, причем именно политические власти США должны повлиять в этом отношении на киевский режим. 29% опрошенных выступили против продолжения поставок и финансовых отчислений.

Также исследовательский центр привел сведения, что среди членов республиканской партии тоже уменьшилось количество тех, кто согласен продолжать поставки. Теперь их около 55%, тогда как в мае было 80%.