Yandex.RTB

В США намерены исключить Россию из большой двадцатки

Image 16+
В США намерены исключить Россию из большой двадцатки
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперты считают, что политические власти США намерены добиваться исключения России из международной организации большой двадцатка. Такой вывод они делают на основании содержания бюджета для американского военного ведомства, разработанного на 2023 год.

Ряд его положений указывает, по мнению экспертов, что американские политические власти ставят цель исключить представительство России не только в большой двадцатке, но и в некоторых других международных организациях, среди которые обозначается совет по стабильности финансов, ассоциация по страховым надзорам.

Соответствующий бюджет уже принят в обеих палатах законодательного органа США. Уточняется, что в нем заложено 850 миллиардов долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В США намерены исключить Россию из большой двадцатки

Сегодня, 10:53

Исследовательский центр провел опрос среди американцев

Сегодня, 09:08

Аналитик выразил мнение об отношении государств в разных регионах к России

5-12-2022, 20:03

Политолог выразил мнение об отношениях между Россией и Белоруссией

4-12-2022, 17:13

Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России

3-12-2022, 16:08

Польский посол выразил мнение об отношениях между западными государствами

3-12-2022, 14:58

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

3-12-2022, 11:32

Кандидат в американский конгресс выразила мнение о настроении жителей США

3-12-2022, 09:28

Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

2-12-2022, 17:53

В Перу конгресс запускает импичмент президенту

2-12-2022, 09:53

В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС

1-12-2022, 17:18

Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

1-12-2022, 08:33

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей

29-11-2022, 11:01

Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину

28-11-2022, 12:28

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

27-11-2022, 08:48

Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники для основателя ЧВК «Вагнер»

25-11-2022, 21:17

В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа

24-11-2022, 18:43

Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

24-11-2022, 08:43

В Турции зафиксировано землетрясение

23-11-2022, 08:38

Тайная биография Борреля - шанс России одержать сокрушительную победу над ЕС

22-11-2022, 20:22

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России
  • 5-12-2022, 10:38

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и

«Русское Радио» объявило имена ведущих музыкальной премии «Золотой Граммофон»
  • Вчера, 11:25

«Русское Радио» объявило имена ведущих музыкальной премии «Золотой Граммофон»

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)
  • Вчера, 08:04

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)

В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми

Алла Пугачева пришла в израильский театр на премьеру моноспектакля без парика
  • 5-12-2022, 15:12

Алла Пугачева пришла в израильский театр на премьеру моноспектакля без парика

73-летняя Алла Борисовна Пугачева, которая эмигрировала в Израиль, ведет там активный образ жизни и светскую жизнь. 73-летняя певица регулярно

Леонид Агутин отказался находиться в кадре с певцом SHAMAN на съемках фестиваля «Песня года»
  • 4-12-2022, 21:12

Леонид Агутин отказался находиться в кадре с певцом SHAMAN на съемках фестиваля «Песня года»

В Москве стартовали съемки "Песни года". Зрители увидят своих любимых исполнителей лишь в новогоднюю ночь. SHAMAN, который обрел популярность в

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве
  • 5-12-2022, 11:35

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

В уральском городе Ирбите (Ирбитский район, Свердловская область) 29 жен мобилизованных утверждают, что их супругов обвинили в дезертирстве за

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации
  • 5-12-2022, 18:28

E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации

В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) в Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ
  • Вчера, 08:17

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником
  • 5-12-2022, 14:03

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником

Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ
  • Вчера, 09:03

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном