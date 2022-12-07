В США намерены исключить Россию из большой двадцатки

Эксперты считают, что политические власти США намерены добиваться исключения России из международной организации большой двадцатка. Такой вывод они делают на основании содержания бюджета для американского военного ведомства, разработанного на 2023 год.

Ряд его положений указывает, по мнению экспертов, что американские политические власти ставят цель исключить представительство России не только в большой двадцатке, но и в некоторых других международных организациях, среди которые обозначается совет по стабильности финансов, ассоциация по страховым надзорам.

Соответствующий бюджет уже принят в обеих палатах законодательного органа США. Уточняется, что в нем заложено 850 миллиардов долларов.