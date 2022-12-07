Путин подверг критике некоторые международные организации

Российский президент на встрече с членами совета по правам человека сделал заявления по отношению к ряду международных организаций. Он подверг критике их работу в последнее время в связи с ангажированным, предвзятым настроением к России. Путин отметил, что с украинского кризиса открыто обозначилось это отношение, когда члены международных организаций не воспринимают официальную позицию российских политических властей.

Президент считает, что такая настроенность приводит к тому, что эти организации больше не выполняют задачи по решению международных вопросов, для чего изначально формировались. Среди этих объединений Путин назвал совет по правам человека при ООН, совет Европы. Президент отметил, что в сложившейся ситуации представители Российской Федерации покинули некоторые из международных организаций.