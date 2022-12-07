Yandex.RTB

EAD: Чехия настаивает на создании военного трибунала для России

Image 16+
EAD: Чехия настаивает на создании военного трибунала для России
В Мире
Фото из открытых источников

Россия должна ответить «за свои преступления в Украине», а ее представители непременно должны предстать перед Международным уголовным судом. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Липавский.

Власти этой страны настаивают на проведении расследования Международным уголовным судом и создании военного трибунала для руководства РФ.

Липавский напомнил, что в истории уже были прецеденты, когда перед международным правосудием за совершенные военные преступления представали представители властей разных стран мира. По словам министра, Россия является «агрессором» и тоже должна ответить за свои деяния на территории Украины.

Настаивающая на трибунале Чехия, как отмечает издание EAD, входит в число европейских стран, которые оказывают самую активную поддержку Киеву. Кроме того, немало чехов принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
EAD: Чехия настаивает на создании военного трибунала для России

Сегодня, 19:33

Путин подверг критике некоторые международные организации

Сегодня, 18:28

В США намерены исключить Россию из большой двадцатки

Сегодня, 10:53

Исследовательский центр провел опрос среди американцев

Сегодня, 09:08

Аналитик выразил мнение об отношении государств в разных регионах к России

5-12-2022, 20:03

Политолог выразил мнение об отношениях между Россией и Белоруссией

4-12-2022, 17:13

Западные государства заявили о введении верхнего предела цены на нефть из России

3-12-2022, 16:08

Польский посол выразил мнение об отношениях между западными государствами

3-12-2022, 14:58

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

3-12-2022, 11:32

Кандидат в американский конгресс выразила мнение о настроении жителей США

3-12-2022, 09:28

Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

2-12-2022, 17:53

В Перу конгресс запускает импичмент президенту

2-12-2022, 09:53

В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС

1-12-2022, 17:18

Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

1-12-2022, 08:33

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей

29-11-2022, 11:01

Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину

28-11-2022, 12:28

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

27-11-2022, 08:48

Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники для основателя ЧВК «Вагнер»

25-11-2022, 21:17

В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа

24-11-2022, 18:43

Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

24-11-2022, 08:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России
  • 5-12-2022, 10:38

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин
  • Вчера, 11:25

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)
  • Вчера, 08:04

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)

В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве
  • 5-12-2022, 11:35

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

В уральском городе Ирбите (Ирбитский район, Свердловская область) 29 жен мобилизованных утверждают, что их супругов обвинили в дезертирстве за

Бойцов СВО удивил райдер выступавшего перед ними актера и режиссера Андрея Мерзликина
  • Вчера, 11:04

Бойцов СВО удивил райдер выступавшего перед ними актера и режиссера Андрея Мерзликина

Лучший российский актер года Андрей Мерзликин активно поддерживает русскую армию. После выступления для ВС РФ герои СВО рассказали о единственном

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России
  • 5-12-2022, 10:38

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации
  • 5-12-2022, 18:28

E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации

В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) в Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ
  • Вчера, 08:17

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником
  • 5-12-2022, 14:03

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником

Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ
  • Вчера, 09:03

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном