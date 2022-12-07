EAD: Чехия настаивает на создании военного трибунала для России

Россия должна ответить «за свои преступления в Украине», а ее представители непременно должны предстать перед Международным уголовным судом. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Липавский.

Власти этой страны настаивают на проведении расследования Международным уголовным судом и создании военного трибунала для руководства РФ.

Липавский напомнил, что в истории уже были прецеденты, когда перед международным правосудием за совершенные военные преступления представали представители властей разных стран мира. По словам министра, Россия является «агрессором» и тоже должна ответить за свои деяния на территории Украины.

Настаивающая на трибунале Чехия, как отмечает издание EAD, входит в число европейских стран, которые оказывают самую активную поддержку Киеву. Кроме того, немало чехов принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.