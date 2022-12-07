62-летний певец Игорь Николаев публично поддержал оскорбившую россиян Пугачеву

62-летний Игорь Николаев поддержал Аллу Пугачеву, которая накануне назвала россиян "тварями и лицемерами". Артистка разместила в личном блоге пост, в котором негативно охарактеризовала всех тех, кто не согласен с ее мнением.

Меня многие поклонники спрашивают, каким образом выношу заказную травлю нашей семьи? Как, а вот так... Смотрю на декабрьское небо и говорю: «Господи! Прости всех жалких, продажных тварей, лжецов, лицемеров, ибо не ведают они что творят», - написала вчера Алла Борисовна.

Игорь Николаев лайкнул скандальный пост. Тем самым он публично поддержал оскорбительную тираду российской Примадонны. Впрочем, в поступке знаменитого композитора нет ничего удивительного, ведь они много лет дружит с Пугачевой.

Стоит отметить, что мнение певицы, которая сбежала из России в Израиль вслед за супругом Максимом Галкиным*, также поддержала ее дочь, певица Кристина Орбакайте. Последняя, к слову, большую часть года живет в США, а в РФ чаще всего приезжает на заработки.



