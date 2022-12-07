Дочь Любови Успенской Наталья Плаксина сняла новый видеоклип в лесу со связанными руками

Молодая дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина регулярно привлекает к себе внимание публики эксцентричными выходками. 32-летняя девушка готова ко всему, даже к откровенным провокациям.

В Сеть на днях попали кадры, где обнаженная наследница артистки позирует в темном лесу со связанными железной цепью руками. Фото, появившиеся в Интернете, были очень низкого качества, чтобы создать впечатление любительской съемки. Поэтому снимки вызвали у поклонников певицы настоящий шок. Но Татьяна поспешила успокоить подписчиков. Она рассказала, что это всего кадры со съемок нового видеоклипа на трек «Чудо».

На кадрах она ходит по сугробам со связанными руками в одной ночнушке. За время съемок макияж начинающей певицы успел заметно подтечь.

Образ пленницы выбрала девушка не случайно. По словам Плаксиной, эта картина призвана отобразить противоречивость ее внутреннего мира. В клипе Плаксина хотела показать всю ту боль, с которой сталкиваются зависимые люди.

Сама Успенская заявила, что она всячески поддерживала наследницу. Любовь Залмаровна даже привозила ей обеды в лес, хотя на самых съемках не присутствовала - дочь запретила.