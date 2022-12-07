Двое свердловских мобилизованных погибли в зоне проведения СВО ВС России на Украине в один день

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погибли двое мобилизированных жителей Серовского городского округа (Свердловской области). О смерти Александра Трохова и Александра Дементьева сообщили в пресс-службе администрации.

29 сентября мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации. Погибли они 23 ноября. До призыва по мобилизации уральцы работали на Надеждинском металлургическом заводе.

Трохов родился в с. Андриановичи 13 марта 1984 года. В 2002 году призван на военную службу. Александр принимал участие в боевых действиях в Чечне, за это имеет боевую награду. До призыва работал на заводе в крупносортном цехе. У погибшего остались дочка и сын. Прощание с военнослужащим состоится 7 декабря в 12:00 в центре «Родина».

Александр Дементьев родился в поселке Сосьва 12 ноября 1994 года. После школы был призван в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ). Служил в Мотострелковых войсках, имел звание младшего сержанта. Затем окончил Уральский государственный горный университ. У Александра была специальность: техносферная безопасность. До призыва работал на заводе в электросталеплавильном цехе. Прощание с погибшим свердловчанином состоится в поселке Сосьва 8 декабря в 13:00.