Yandex.RTB

Двое свердловских мобилизованных погибли в зоне проведения СВО ВС России на Украине в один день

Image 16+
Двое свердловских мобилизованных погибли в зоне проведения СВО ВС России на Украине в один день
Знаменитости
Фото из открытых источников

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погибли двое мобилизированных жителей Серовского городского округа (Свердловской области). О смерти Александра Трохова и Александра Дементьева сообщили в пресс-службе администрации.

29 сентября мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации. Погибли они 23 ноября. До призыва по мобилизации уральцы работали на Надеждинском металлургическом заводе.

Трохов родился в с. Андриановичи 13 марта 1984 года. В 2002 году призван на военную службу. Александр принимал участие в боевых действиях в Чечне, за это имеет боевую награду. До призыва работал на заводе в крупносортном цехе. У погибшего остались дочка и сын. Прощание с военнослужащим состоится 7 декабря в 12:00 в центре «Родина».

Александр Дементьев родился в поселке Сосьва 12 ноября 1994 года. После школы был призван в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ). Служил в Мотострелковых войсках, имел звание младшего сержанта. Затем окончил Уральский государственный горный университ. У Александра была специальность: техносферная безопасность. До призыва работал на заводе в электросталеплавильном цехе. Прощание с погибшим свердловчанином состоится в поселке Сосьва 8 декабря в 13:00.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юрист объяснил, в каком случае Галкина и Пугачеву могут лишить гражданства Израиля

Сегодня, 14:01

Лариса Долина высоко оценила вокальные данные Давида Манукяна после совместного их дуэта

Сегодня, 13:38

Ивана Урганта убрали из премии «Золотой граммофон», которую он вел на протяжении последних 13 лет

Сегодня, 13:32

Шоумена Галкина и примадонну Пугачеву могут лишить гражданства Израиля из-за православного венчания

Сегодня, 11:59

Стилист назвала самые идеальные образы на новогоднюю ночь

Сегодня, 11:37

Двое свердловских мобилизованных погибли в зоне проведения СВО ВС России на Украине в один день

Сегодня, 11:25

62-летний певец Игорь Николаев публично поддержал оскорбившую россиян Пугачеву

Сегодня, 11:09

Оскар Кучера считает сбежавшего в Израиль актера Анатолия Белого большим артистом

Сегодня, 11:02

Комик Гарик Харламов вспомнил о неприятных подробностях совместной жизни с актрисой Кристиной Асмус

Сегодня, 10:58

«Творческая элита» России не политически активна, а профнепригодна

Сегодня, 10:25

Народная артистка России Алла Пугачева не получила роль в кино из-за своего возраста

Сегодня, 10:16

Собчак нелестно высказалась о постельных сценах в российском кинематографе

Сегодня, 09:58

«МК»: Изменившийся после продолжительной борьбы с болезнью российский актер Филипп Янковский вышел в свет

Сегодня, 09:54

Сергей Лазарев назвал себя простым русским мужиком после матерной речи на сцене «Песня года»

Сегодня, 09:46

Модель Наташа Краун из Швеции продемонстрировала подписчикам свои невероятно огромные ягодицы

Вчера, 21:44

Алёна Жигалова заявила, что Шукшина критикует Киркорова из-за отсутствия у нее ролей

Вчера, 21:33

Дмитрий Песков привёл в московский кинотеатр свою дочь старшую Елизавету с обручальным кольцом

Вчера, 21:13

Алла Пугачева заявила, что спасается от негатива в Израиле, ежедневно читая молитвы

Вчера, 20:58

Ванга предсказала ЕС и НАТО незавидное будущее в 2023 году

Вчера, 20:48

RuNews: 68-летняя певица Любовь Успенская вышла к зрителям на сцену в прозрачном боди

Вчера, 20:37

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России
  • 5-12-2022, 10:38

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин
  • Вчера, 11:25

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)
  • Вчера, 08:04

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)

В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми

Алла Пугачева пришла в израильский театр на премьеру моноспектакля без парика
  • 5-12-2022, 15:12

Алла Пугачева пришла в израильский театр на премьеру моноспектакля без парика

73-летняя Алла Борисовна Пугачева, которая эмигрировала в Израиль, ведет там активный образ жизни и светскую жизнь. 73-летняя певица регулярно

Леонид Агутин отказался находиться в кадре с певцом SHAMAN на съемках фестиваля «Песня года»
  • 4-12-2022, 21:12

Леонид Агутин отказался находиться в кадре с певцом SHAMAN на съемках фестиваля «Песня года»

В Москве стартовали съемки "Песни года". Зрители увидят своих любимых исполнителей лишь в новогоднюю ночь. SHAMAN, который обрел популярность в

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве
  • 5-12-2022, 11:35

Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

В уральском городе Ирбите (Ирбитский район, Свердловская область) 29 жен мобилизованных утверждают, что их супругов обвинили в дезертирстве за

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации
  • 5-12-2022, 18:28

E1.RU: В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим в спецоперации

В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) в Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ
  • Вчера, 08:17

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником
  • 5-12-2022, 14:03

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником

Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ
  • Вчера, 09:03

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном