Ивлеева рассказала о сложностях во время съемок сексуальных сцен в телесериале «Монастырь»

Подробности съемок в сексуальных сценах телевизионного сериала «Монастырь» раскрыла телеведущая Настя Ивлеева. Актриса дала небольшое интервью «Кинопоиску».

Как сообщила девушка, она очень тщательно готовилась к появлению в кадрах без одежды. Настя призналась, что сильно волновалась и переживала. Ивлеева отметила, что, несмотря на переживания, обстановка на съемочной площадке была довольно комфортной.

Всего в телесериале присутствуют две обнаженные сцены. Вторая сцена актрисе запомнилась больше остальных.

«Мы тогда все здорово переживали. Однако вокруг нас была подходящая обстановка. С погодой тоже повезло. Был потрясающий закат, сама локация — было все как в кино!» — вспоминает телеведущая.

Ранее Анастасия вспомнила о своем желании в детстве уйти в монастырь. Актриса призналась, что такие мысли ее часто посещали из-за проблем в семье.