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Юрист объяснил, в каком случае Галкина и Пугачеву могут лишить гражданства Израиля

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Юрист объяснил, в каком случае Галкина и Пугачеву могут лишить гражданства Израиля
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Фото из открытых источников

Юрист объяснил, в каком случае Максима Галкина и Аллу Пугачеву могут лишить гражданства Израиля. Лишение израильского может последоватьв том случае, если обнаружится, что они дали ложные сведения о вероисповедании во время заполнения анкеты, заявила Мария Ярмуш.

«Израиль высоко ставит религиозные традиции, охраняет их светскими законами. Граждане Израиля могут исповедовать католицизм, православие или ни во что не верить. Но есть нюансы. Если миграционная служба выяснит, что в время подачи документов он предоставил недостоверную информацию о вероисповедании. Написал, что иудей или прописал, что не является христианином. В таком случае может быть пересмотрено решение о предоставлении им гражданства. Не за убеждения, а за то, что человек предоставил ложные сведения».

Адвокат отмечает, поскольку Галкин и Пугачева являются публичными фигурами и крупными налогоплательщиками, лишение гражданства почти исключено.

«Для этого необходима политическая воля, широкий общественный резонанс против выдачи гражданства семье. Вероятнее, Галкина вызовут в миграционный центр для уточнения деталей или не станут раздувать эту тему», — считает юрист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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