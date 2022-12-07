Комик Гарик Харламов вспомнил о неприятных подробностях совместной жизни с актрисой Кристиной Асмус

Известный комик вспомнил о неприятных подробностях совместной жизни с актрисой Кристиной Асмус. Юморист в новом выпуске «ОХ-шоу» на YouTube рассказал о доме, который оставил бывшей супруге.

Харламов решил рассказать об инциденте, который произошел в доме, когда они еще жили вместе с актрисой. Комик сообщил, что как-то ночью во сне он отлежал руки и резко встал с постели, чтобы пройти в туалет. Но не смог в уборной открыть дверь. Юмористу внезапно стало плохо, его стошнило. В туалет он сходил тоже не в унитаз.

«Обоссался и блеванул. Хорошо, что это было дома. Потом все убрал. Это дом, который оставил Кристине, облеванный, обоссанный», — сказал шоумен, публично унизив Асмус.

Напомним, пара развелась в 2020 году. При разводе юмористу пришлось поделить с бывшей возлюбленной пополам все совместно нажитое имущество, а также оставить ей дом. Сейчас актриса там живет вместе с их общей дочкой Настей.

В одном из интервью Гарик рассказал, что разлюбил жену, поэтому решил развестись. Кристина же уверяла, что брак распался по ее инициативе.



