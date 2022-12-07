Лариса Долина высоко оценила вокальные данные Давида Манукяна после совместного их дуэта

Известная российская эстрадная исполнительница Лариса Долина не так давно пошла на весьма рискованный эксперимент. Певица записала новогодний дуэт с начинающим певцом и блогером Давидом Манукяном.

Впрочем, Лариса Александровна осталась очень довольна совместной работой с Давой. Артистка ничуть не пожалела, что согласилась на подобную авантюру.

Как призналась Долина, она заставила хип-хоп и рэп-исполнителя не читать речитатив, а петь. По словам 67-летней вокалистки, Давид успешно справился с поставленной задачей. Более того, он сумел удивить ее своими прекрасными вокальными данными.

Оказывается, что Дава умеет петь. Делает это очень неплохо, - высказалась исполнительница хита «Погода в доме» .

Кстати, певица не упускает возможности покритиковать молодых артистов. В последнее время она часто критикует начинающих звезд и даже вступает в полемику.