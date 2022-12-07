Максим Леонидов пришел на премьеру мюзикла в Москве после заявлений о переезде в Израиль

В Москве состоялась премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». В работе над ним участвовал Максим Леонидов. Ради премьеры композитор прилетел в Россию из Израиля, куда уехал весной. Певец тогда говорил, что собирается сделать Израиль центром своей жизни. Там же живут супруга артиста, дочь и сын. Но, видимо, он не захотел отказываться от выгодных проектов в РФ.

Приехав в столицу, музыкант вышел на сцену и поблагодарил артистов за премьеру. Зал встретил Леонидова бурными овациями.