«МК»: Изменившийся после продолжительной борьбы с болезнью российский актер Филипп Янковский вышел в свет

Филипп Янковский на днях вышел в свет. Актер, изменившийся после тяжелой болезни, появился на премьере фильма.

При этом артист оказался давать комментарии журналистам «МК». Для разговоров с корреспондентами он должен получить согласие продюсеров.

Все вопросы только через правообладателей, - пошутил он.

Хотя все внимание было обращено к внешнему виду Филиппа. Актер сильно похудел. Несмотря на то, что Янковский старался все время улыбаться на показе, чувствовалось, что он чем-то озабочен.

Напомним, артист проходит проходит лечение серьезного гематологического заболевания. Болезнь диагностировали несколько лет назад. В минувшем году Филипп признался, что он победил недуг. Хотя поклонники не уверены, что это действительно так. Фанаты считают, что Янковский всех успокаивает.