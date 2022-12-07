Молодая жена Петросяна Брухунова на Мальдивах продемонстрировала пляжный костюм из крапивы

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова неоднократно признавалась, что в нарядах она предпочитает не только комфорт, но и экологичность. Своими вкусами знаменитость поделилась на очередных фото. На Мальдивах она продемонстрировала пляжный костюм из крапивы.

Татьяна сейчас находится в отпуске. На днях она опубликовала снимок в новом наряде в своей социальной сети. Брухунова написала поклонникам, что активно занимается мониторингом рынка в поиске брендов, предлагающих одежду с приставкой «эко».

Супруга Петросяна считает себя экомодницей. Более того, она и хочет быть первой в данном направлении. На фото жена артиста изображена в коротком топе и шортах, которые сшиты из столь необычного растения.

В целом, женщина является активным пользователем соцсетей. Она регулярно выкладывает в микроблоге фотографии и делится подробностями личной жизни.