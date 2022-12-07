Оскар Кучера считает сбежавшего в Израиль актера Анатолия Белого большим артистом

Оскар признался, что он не разделяет взглядов Анатолия. Но при этом осуждать коллегу по творческому цеху, который устроился в израильский театр, не берется.

Уехавший из РФ актер, по его словам, не справился со сложившейся ситуацией. Вместе с тем он не сказал о России — стране, взрастившей его и сделавшей его тем, кем он сейчас является, — ни единого плохого слова.