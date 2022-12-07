Последние слова перед смертью киноактера из «Сватов» проберут до мурашек

Александр Бондаренко, который всю жизнь посвятил актерской профессии, знаком зрителю по телесериалам "Мухтар" и "Сваты". Никто из поклонников и коллег не ожидал, что он так рано покинет этот мир.

Все случилось очень неожиданно. В январе 2013 года артист в очередной раз вышел на сцену. Никто предположить не мог, что этот раз будет последним. Александр принимал участие в спектакле 1001 страсть, или "Мелочи жизни". Актер замечательно справлялся со своей ролью, но ему резко стало плохо.

Бондаренко успел сказать одну лишь фразу: "Я падаю". После этого артист упал на сцену. Зрители сперва ничего не поняли. Зал думал, что это такая задумка. Но Александру стало плохо на самом деле.

Коллеги начали делать массаж сердца и искусственное дыхание актеру до приезда скорой помощи. Но вернуть его к жизни не удалось. Врачи, прибывшие в театр, заявили, что Александр умер. Позже выяснилось, что у него оторвался тромб.