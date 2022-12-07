Сергей Лазарев назвал себя простым русским мужиком после матерной речи на сцене «Песня года»

Сергей Лазарев нецензурно выразился прямо на сцене «Песни года-2022». Певец являлся ведущим популярного музыкального фестиваля. Артист произнес матерную речь прямо со сцены в микрофон.

Сергей неоднократно не смог произнести необходимую ему фразу и в итоге выругался матом в микрофон на многотысячную аудиторию. Поддержать своего коллегу поспешила соведущая Лера Кудрявцева. Звездная блондинка объяснила этот инцидент усталостью певца. Дело в том, что фестиваль длился четыре часа.

Сам экс- солист группы «Smash!!» свое поведение объясни коротко: «Я простой русский мужик».

Заметим, снимали фестиваль в дворце «Мегаспорт». Нынешний концерт традиционно можно посмотреть 1 и 2 января на канале «Россия-1».