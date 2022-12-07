Собчак нелестно высказалась о постельных сценах в российском кинематографе

Подняв тему постельных сцен в отечественном кинематографе, теледива отметила, что в отечественном производстве царит «хардкор» и «только свое родное».

При этом светская львица обратила внимание на зарубежных режиссеров, которые подходят ответственно к съемкам постельных сцен. В качестве примера она привела сериал «Белый лотос», где использовался протез пениса.

Собчак упомянула всех тех, кто не гнушается работать с тем, «чем наградила природа». В их число вошли такие актеры как Александр Петров, Кристина Асмус и Петр Федоров. Об этом Ксения написала у себя в Telegram-канале.