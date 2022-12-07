Стилист назвала самые идеальные образы на новогоднюю ночь

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и
«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и
В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми
73-летняя Алла Борисовна Пугачева, которая эмигрировала в Израиль, ведет там активный образ жизни и светскую жизнь. 73-летняя певица регулярно
В Москве стартовали съемки "Песни года". Зрители увидят своих любимых исполнителей лишь в новогоднюю ночь. SHAMAN, который обрел популярность в
В уральском городе Ирбите (Ирбитский район, Свердловская область) 29 жен мобилизованных утверждают, что их супругов обвинили в дезертирстве за
В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) в Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил
В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были
Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на
Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном
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