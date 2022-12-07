Стилист назвала самые идеальные образы на новогоднюю ночь

Близится новогодняя ночь. Это значит, пришла пора выбрать наряд. Стилист и дизайнер Ксения Князева назвала самые идеальные варианты.

По ее словам, одним из вариантов является брючный костюм из сверкающей ткани, можно с перьями на манжетах жакета и брюк. Еще один неплохой вариант – это удлиненный жакет и полупрозрачные брюки со стразами из сетки. Идеально сочетаются с кроп-топом из яркой сверкающей ткани. Брюки подойдут на один выход, поэтому жакет может быть базовым черным.

Платья по фигуре с разрезами не первый сезон тоже в топе. Если после праздников сменить обувь, одеть плотные колготки и жакет – то наряд вполне можно использовать как повседневный.

Для новогодних праздников подойдет корсет с камнями из фактурной ткани. Надеть его можно не только на голое тело, он и поверх жакета, платья, объемной рубашки, с атласной юбкой, классическими брюками или джинсами! Если корсет нейтральный, то обыграть его в повседневной жизни не является проблемой.