Тест на русофобию: Глава Еврокомиссии решила доказать, что она не ненавидит всё русское

Глава Еврокомиссии решила доказать, что она не ненавидит всё русское. Урсула фон дер Ляйен решила сдать тест на русофобию.

Урсула неожиданно заступилась за русскую культуру, которую пытается отменить коллективный Запад. Как заявила политик, достижение РФ в культурном плане необходимо в любом случае уважать. Русских композиторов чиновница назвала феноменальными.

Люблю хорошую оперу, Мусоргский - это феноменален, Чайковский также феноменален. Мы должны ее уважать, - отметила Фон дер Ляйен в Милане, говоря об отношении к опере на очередной премьере "Бориса Годунова".

Напомним, западные страны пытаются отменить русскую культуру после начала СВО. Европейские университеты не преподают русскую литературу и язык, залы отменяют оркестровую музыку всех русских композиторов. Русские музыканты тоже стали получать отказы от участия в международных песенных конкурсах.