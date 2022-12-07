«Творческая элита» России не политически активна, а профнепригодна

После начала спецоперации Россию покинули многие деятели искусства. Это певцы, ведущие, музыканты, актеры театра и кино, писатели, художники. Кто-то из них одумался и заявил, что ездил на отдых, лечение, и планирует вернуться. Но им теперь никто не верит.

Объединяет их, пожалуй, то, что они недовольны и богаты. Здесь Алла Пугачева, исполнитель Моргенштерн, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, политик Александр Невзоров, сценарист Борис Акунин, рэпер Оксимирон, актриса Ингеборга Дапкунайте, актер Анатолий Белый и многие другие.

Если в чем-то и стоит обвинить уехавших из РФ знаменитостей, то не в их непримиримой политической позиции. К этому всегда относились терпимо. Главное обвинение творческой элиты – они профессионально непригодны, что намного важнее.

Все артисты, которые сегодня активно выступают на зарубежных площадках, выступают по политическим причинам, а не в силу своих профессиональных качеств. Когда СВО закончится, можно будет по достоинству оценить их таланты – когда они начнут пропадать со сцен Израиля, Литвы, Турции.