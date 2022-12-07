Захарова прокомментировала скандал вокруг гражданства Израиля Пугачевой и Галкина

Спикер МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграме прокомментировала скандал вокруг гражданства Израиля Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По ее словам, ей понравилась новость о том, что израильский канал нашел фото венчания певицы и ее признанного иноагентом супруга.

Захарова подчеркнула, что в свое время общественность информировали об этом в принудительном порядке. Авторы исследования же заинтересовались, почему состоялась выдача израильского гражданства, если законом она разрешена иудеям и атеистам. Спикер МИДа предложила ответ на этот вопрос. Она привела несколько примеров.

В частности, Мария Владимировна напомнила, как раньше на Мальте и Кипре массово выдавали «золотые паспорта», выдача которых позже была приостановлена, а уже выданные паспорта аннулировали. Получение вида на жительство после покупки недвижимости в Европе тоже закончилось плачевно.

«Все те, кто побежал за паспортами Израиля, крестясь, обрезаясь, доставая из архивов бумаги о предках, думали об этом?» задалсь вопросом Захарова.