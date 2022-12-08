40-летняя Вера Брежнева под псевдонимом VERA заявила об аншлаге на ее концерте в Риге

Украинская исполнительница Вера Брежнева в личном микроблоге заявила об аншлаге на концерте в Риге. Певица сообщила поклонникам, что все билеты на ее выступление проданы.

После начала специальной военной операции на Украине бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» долгое время отказывалась выступать на сцене. Она не гастролировала, не записывала новые песни, не появлялась на публике. Блондинка ушла в тень, регулярно сообщала поклонникам о депрессии и кардинальных изменениях во взглядах на жизнь.

Через несколько месяцев после начала СВО артистка выпустила первый синг за долгое время. Композицию «Вишиванка» жена Константина Меладзе исполнила на украинском языке в дуэте с певицей Татьяной Решетняк (TAYANNA).

Также новый хит Вера опубликовала под псевдонимом Vera. Это имя Брежнева активно использует на рекламных постерах своих предстоящих концертов. При этом блондинка по-прежнему подписывается как «Брежнева».