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Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном

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Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном
В Мире
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании газового союза с Россией и Казахстаном. Reuters сообщал, что узбекский министр энергетики Мирзамахмудов заявил, что переговоры с Россией ведутся исходя из государственных интересов по купле-продаже газа без передачи энергетической инфраструктуры.

Песков заявил, что издание по-своему интерпретировало это заявление. 

«Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза", – сказал он.

Песков подчеркнул, что переговоры ведутся об экономическом сотрудничестве, поскольку компании трех государств заинтересованы в координации действий, например, в согласовании между ними направлений строительства инфраструктуры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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