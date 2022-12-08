Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и
В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми
В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были
Церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в 2022 году пройдет без шоумена Ивана Урганта. «Русское радио» отказалось от ведущего, который
Минувшей осенью 44-летняя телеведущая Ольга Орлова объявила о своей беременности, показав поклонникам округлившийся живот. Теледива откровенно
Юморист Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее на территории РФ функции иноагента) и его жена, певица Алла Пугачева могут лишиться израильского
Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном
Небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин) после третьей попытки попасть на фронт, которая снова полностью провалилась, вернулся в Москву. После
Комитет по транспорту рассказал о транспортном обслуживании Адмиралтейского района, где с ноября ввели платные парковки. По данным Комтранса, сейчас
Украинское военное командование намерено продолжить практику по нанесению ударов по российским военным целям непосредственно на территории самой
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