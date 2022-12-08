Китайские журналисты сообщают, что политические власти западных государств продолжают давить на Пекин и Дели, чтобы добиться их присоединения к санкциям против российской экономики. Однако официальные представители Китая проводят свой политический курс и демонстрируют готовность не поддаваться на провокации. В качестве примера политологи приводят недавний вопрос западного журналиста китайскому дипломату Мао Нин и ее ответ на него.

У нее спросили, собираются ли китайские политические власти присоединиться к решению ввести верхний предел цены на нефть из России. В ответ она заявила, что российские и китайские компании уже долго сотрудничают в энергетической сфере.

«Мао Нин заявила, что Китай и Россия всегда осуществляли энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения и взаимной выгоды», – написали журналисты.