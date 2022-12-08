Актер Павел Прилучный с детьми от актрисы Агаты Муцениеце и беременной женой отдохнул в Москве

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, известный зрителю по сериалу "Мажор" и "Закрытая школа", недавно отдохнул с молодой супругой Зепюр Брутянза рубежом. Звездное семейство вернулось в Москву и сейчас проводит время друг с другом, а также с детьми артиста от первых отношений.

От Агаты Муцениеце у звезды двое детей. Это сын Тимофей, которому 9 лет, и дочь Мия, которой 6 лет. На выходных папа взял наследников к себе.

Совместный отдых Павел показал на снимках. Времяпрепровождение с любимой семьей Прилучный запечатлел на камеру. На опубликованных снимках зображена его беременная супруга и сын.

«Вечерний променад», — подписал кадры актер.

Стоит заметить, что актриса сейчас в интересном положении. Зепюр на половине срока. При этом Брутян построила хорошие отношения с его детьми.