Актриса Анастасия Макеева заявила, что походы в церковь и молитвы уберегли ее от коронавируса

Актриса Анастасия Макеева призналась в недавнем интервью, что она ни разу не болела коронавирусом. Также ее супруга Романа Малькова миновала эта тяжелая болезнь. Как знаменитости это удалось, она поделилась с поклонниками.

По словам актрисы, все заболевания связаны с тем, что у человека «болит душа».

«Мы, к примеру, читаем хорошую литературу, регулярно ходим в церковь, помогают молитвы, медитации. Мы заняты своим миром», — заявила Анастасия.

Макеева добавила, что она «устойчива» к гриппу и коронавирусу, призвав своих фанатов «стремиться к прекрасному» для того, чтобы всегда поддерживать духовный покой.

Также артистка театра и кино рассказала, что сейчас активно занимается строительством вместе с мужем, что тоже отлично способствует душевному балансу.