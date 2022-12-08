Алла Пугачева заявила, что травля в адрес ее семьи со стороны граждан из РФ является заказной

Проживающая в Израиле Народная артистка России Алла Борисовна Пугачева в очередной раз оказалась в центре громкого скандала в Сети. Примадонна российской эстрады сильно оскорбила хейтеров, после чего вновь подверглась жесткой критике.

В своем личном блоге покинувшая РФ певица сообщила, что травля в ее адрес со стороны жителей страны является заказной. Так исполнительница отреагировала на информацию о том, что получает за экскурсии по роскошному замку в деревне Грязь деньги, которые идут в благотворительный фонд супруги президента Украины.

В своем гневном посте Пугачева назвала подписчиков «тварями, лжецами, лицемерами».

Меня многие спрашивают, каким образом выношу заказную травлю семьи. Вот как. Это вид из окна. Декабрьское небо. Смотрю и говорю: «Господи! Прости этих всех жалких продажных тварей, лжецов, лицемеров, ибо они не ведают, что творят». Все. Всем привет, - написала на днях Алла Борисовна.

Поклонники были возмущены. Они оставили много противоречивых комментариев под постом.

«Всю жизнь пила, курила, меняла мужей как перчатки. Вот эту даму теперь нужно уважать?!»;

«Нам не нужно платить, чтобы вас презирать!».