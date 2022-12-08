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Аналитик издания «ВЗГЛЯД» объяснил массовый отъезд российских звёзд их профнепригодностью

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Аналитик издания «ВЗГЛЯД» объяснил массовый отъезд российских звёзд их профнепригодностью
Знаменитости
Фото из открытых источников

Политический аналитик «ВЗГЛЯДа» Виталий Трофимов в своей новой статье объяснил массовый отъезд российских звезд за границу после начала СВО на Украине не политическими взглядами, а профнепригодностью.

Журналист, в том числе, упомянул Аллу Пугачёву, Ингеборгу Дапкунайте, Чулпан Хаматову и других отечественных артистов. Покинувших родину деятелей искусства нельзя обвинять в то или иной политической позиции, ведь в нашей стране к этому всегда относились весьма лояльно, пишет аналитик.

По мнению эксперта, эти знаменитости оказались неспособны принять перемены и воздействовать на поклонников, поэтому отправились за границу. Там вместо продолжения творческой карьеры они высказываются на политические темы.

Аналитик подчеркивает, что понятие «массовой культуры» подменено, и теперь творческое пространство работает исключительно по рыночным правилам.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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