Аналитик издания «ВЗГЛЯД» объяснил массовый отъезд российских звёзд их профнепригодностью

Политический аналитик «ВЗГЛЯДа» Виталий Трофимов в своей новой статье объяснил массовый отъезд российских звезд за границу после начала СВО на Украине не политическими взглядами, а профнепригодностью.

Журналист, в том числе, упомянул Аллу Пугачёву, Ингеборгу Дапкунайте, Чулпан Хаматову и других отечественных артистов. Покинувших родину деятелей искусства нельзя обвинять в то или иной политической позиции, ведь в нашей стране к этому всегда относились весьма лояльно, пишет аналитик.

По мнению эксперта, эти знаменитости оказались неспособны принять перемены и воздействовать на поклонников, поэтому отправились за границу. Там вместо продолжения творческой карьеры они высказываются на политические темы.

Аналитик подчеркивает, что понятие «массовой культуры» подменено, и теперь творческое пространство работает исключительно по рыночным правилам.