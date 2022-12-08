Басков не смог самостоятельно подняться на сцену во время съемок новогодней дискотеки

«Натуральный блондин» несколько раз прибегал к помощи ассистентов. Когда певец заходил в помещение или поднимался на сцену. На протяжении всего вечера Николай хромал на одну ногу. Каждый шаг давался Баскову с большим трудом. Оказавшись на сцене, артист и вовсе старался не двигаться, а только вращал головой.

При этом исполнитель старался не афишировать своё состояние. Хотя видно, что проблемы с ногами у него всё же есть. Предположительно, у певца проблемы с венами после перенесенного коронавируса.