Елена Воробей впервые раскрыла правду о своем романе с Евгением Петросяном

Российская актриса, пародистка и юмористка Елена Воробей в очередном выпуске YouTube-шоу GIRLS#1 через много лет раскрыла тайну отношений со знаменитым писателем-юмористом Евгением Петросяном.

Как заявила 55-летняя артистка, в своей жизни она только единожды сталкивалась со служебным романом. Выяснилось, что возлюбленным Елены был сам Евгений Петросян.

«У меня были отношения один раз с коллегой по профессии. Олишь однажды. Это был Петросян», – высказальс Воробей.

При этом пародистка преподнесла это признание как шутку. Но поклонники отметили, что в каждой шутке есть обязательно доля правды. Не исключено, что между популярными юмористами могли и вправду развиться романтические отношения. Ведь долгое время долгое время артисты работали в одной стезе и часто над одними проектами.