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Власти Бердянска опровергли сообщения СМИ о взрывах в районе аэропорта

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Власти Бердянска опровергли сообщения СМИ о взрывах в районе аэропорта
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Фото из открытых источников

Сообщения украинских СМИ о взрывах на территории аэропорта в Бердянске (Запорожская область) не соответствуют действительности. Об этом проинформировал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Сауленко.

Украинские "должностные лица", которые сбежали в Запорожье и представляются придуманными должностями "украинской военно-гражданской администрации Бердянска", пытаются ввести в заблуждение пользователей соцсетей, мессенджеров. Они распространяют фейки о взрывах в аэропорту замечательного, тихого города", - сообщил он.

Напомним, ранее в соцсетях и в украинских Телеграм-каналах появились сообщения о нескольких взрывах в бердянском аэропорту. Сообщалось о трех мощных взрывах, за которыми якобы последовало еще как минимум 15–20 взрывов меньшей силы с последующим возгоранием. По информации украинской администрации, на авиабазе хранили военную технику.

Отметим, Бердянск находится на юге Запорожской области. С конца февраля он контролируется российскими военными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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