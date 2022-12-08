Лиза Арзамасова анонсировала возвращение телесериала «Папины дочки» на экраны 9 лет спустя

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала о съемках продолжения любимого телесериала «Папины дочки» 9 лет спустя. Многосерийный фильм выходил на канале СТС с 2007 по 2013 год. Об этом сама звезда написала в своей социальной сети.

Артистка, которая в комедийном проекте сыграла среднюю дочь Сергея Васнецова Галину Сергеевну, опубликовала новую фотографию сценария сериала. На одной из страниц написано имя персонажа Веника, роль которого сыграл актер Филипп Бледный. По предварительным данным, режиссером продолжения сериала «Папины дочки» стал Александр Жигалкин. Ранее он работал над молодежным сериалом.

Съемками новых серий займется онлайн-кинотеатр Start. О дате выхода фильма, об окончательном актерском составе новой киноленты пока что не сообщается.

В свое время сериал стал настоящим хитом. Было отснято целых20 сезонов. Поэтому зрители были приятно удивлены и сейчас с нетерпением ждут продолжения.