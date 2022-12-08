Музыкальный номер изможденного российского певца Николая Баскова для «Песни года» снимали ночью

На съемки новогоднего фестиваля «Песня года» приехал Николай Басков. Запись его музыкального номера делали поздней ночью, когда на площадке не было коллег артиста и назойливых репортеров. Такой график предпочел сам исполнитель.

Николай старательно в последнее время избегает лишних глаз. По данным очевидцев съемок, Басков выглядел очень уставшим и изможденным. Но новогодний номер с Ларисой Долиной «натуральный блондин» исполнил безупречно.

Как ранее уже сообщалось, исполнитель перенес тяжелую операцию на ногах. Поэтому выйти на сцену певцу помог помощник. Утверждается, что проблемы с венами на ногах у артиста начались после перенесенного коронавируса. Именно поэтому Басков, который сейчас не в лучшем состоянии, избегает камер и встреч с журналистами.

Стоит сказать, что слухи о проблемах со здоровьем «Золотого голоса России» становятся более назойливыми. Музыкант набрал несколько лишних килограммов. Даже это сплетники называют симптомом страшного недуга. Певец предпочитает не комментировать слухи.