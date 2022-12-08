Ольга Бузова примерила откровенные образы в новой пикантной фотосессии

Певица Ольга Бузова ведет активную светскую жизнь. Помимо того, всеми подробностями жизни она делится со своими подписчиками в социальной сети. И в этом нет ничего удивительного. Артистка старается всегда быть в центре внимания.

В этот раз в микроблоге поющей телеведущей появился пикантный контент. Певица приняла участие в новой фотосессии.

Знаменитость предстала в эффектном чёрном латексном комбинезоне с микрошортами и корсетом, который украшен множеством золотых цепей. Дополнили дерзкий образ белые туфли на высоком каблуке и чокер.



Позже Бузова выложила видеоролик, на которого предстала в маленьком украшенном пайетками платье. Откровенный наряд сделал Ольгу более стройной. На видео также видно, что теледива не надела бюстгальтер. Она прикрывала зону бикини и красовалась перед камерами для подписчиков.