Песня «Мы из России» в исполнении певицы Ани Серж покорила сердца волонтёров

5 декабря в центре Москвы состоялось вручение премии «Волонтёр года». Главную премию вручил Президент России Владимир Путин. Выход Президента на сцену предваряла песня «Мы из России» певицы Ани Серж, которая исполнила ее вместе с волонтерами, паралимпийцами, космонавтом Героем - России Романенко, добровольцами, учителями и врачами. Песня произвела огромное впечатление на зрителей, которые начали подниматься со своих мест, и на втором куплете зал слушал песню стоя!

Аня Серж - певица родом из Волгограда, окончила Волгоградскую академию МВД, затем переехала в Москву и служила несколько лет в московской полиции.

За кулисами Аня поделилась, что песня «Мы из России», написанная ей совместно с автором Александром Белым, ещё во времена ее службы в органах внутренних дел, наконец-то «обретает жизнь» в такой непростой для нашей страны момент. Это значит, что в обществе есть спрос на чувство любви к Родине, на неравнодушие и поддержку тех, кто истинно в этом нуждается.